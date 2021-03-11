"المخدرات وسط القمح".. ضبط مزرعة بانجو في المنوفية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن القبض على مزارع لقيامه بزراعة مخدر البانجو وسط محصول القمح لعدم كشفه في المنوفية.

أكدت معلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام مزارع، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بزراعة نبات البانجو المخدر بأرضه الزراعية والمنزرعة بمحصول القمح والتي يستأجرها من إحدى السيدات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وضبط 75 شجيرة لنبات البانجو المخدر، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد الاتجار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.