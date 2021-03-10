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"أضرار الزواج المبكر".. ندوة حول تنظيم الأسرة في الأقصر

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"أضرار الزواج المبكر".. ندوة حول تنظيم الأسرة في الأقصر "أضرار الزواج المبكر".. ندوة حول تنظيم الأسرة في الأقصر

مصراوي Masrawy

11:21 م الأربعاء 10 مارس 2021

الأقصر- محمد محروس:

نظمت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "أضرار الزواج المبكر" بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية، في إطار تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذي تشرف عليه وزارة التنمية المحلية.

وتناولت الندوة، الأضرار والمخاطر الجسدية والنفسية للزواج المبكر وأثره في الحرمان من التمتع بسن الطفولة وزيادة معدلات المشاكل الزوجية والعنف المنزلي والمشاكل التي تحدث نتاج الزواج المبكر، والأضرار التي تقع على الأطفال من هذا الزواج، وحرمان الفتاة من التعليم، والمخاطر الصحية والنفسية للفتاة التي تتزوج في سن مبكر حيث تكون مازالت بعيدة عن النضج العقلي والنفسي وأقرب للطفولة وقد لا تتمكن من القيام بمسئولياتها مما يعرضها لكثير من المشكلات مع شريكها.

كما تناولت الندوة، التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتصحيح عدد من المفاهيم المجتمعية والصحية والدينية المتعلقة بتنظيم الأسرة، والمفاهيم المغلوطة حول كثرة الإنجاب.

حضر الندوة، كل من حنان عبدالرحيم، مدير وحدة السكان بالمحافظة، ورجاء شوقي، مسئول المتابعة بالوحدة، وسيد محمد إسماعيل مسئول المعلومات والتخطيط بالوحدة، وحميلي عبدالرحيم، وباتعة نوبي، منسقي الوحدة بمركز الزينية، وأحمد العراقي، المنسق المجتمعي بالوحدة.

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