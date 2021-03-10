ضمن "حياة كريمة".. إنشاء وتوسعة 8 مدارس بقرى كفر سعد في دمياط

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دمياط - محمد إبراهيم:

قال إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، إن هناك متابعة مستمرة لأعمال الإنشاء والتوسعة لنحو 8 مدارس بقرى تابعة لمركز ومدينة كفر سعد، وكذا متابعة أعمال إنشاء الوحدتين المحليتين بقريتي العباسية والزهراء.

وأضاف، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الأعمال تأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتضم مدرسة اللواء محمد رفعت الجميل للتعليم الأساسي بقرية التوفيقية، بإجمالي 22 فصلًا، كما تضم الأعمال مدرسة عزبة العجيزي للتعليم الأساسي، ومدرسة رزق عوض النشار بقرية كفر شحاتة، ومدرسة دار السلام الإعدادية بنات بقرية دار السلام التابعة لقرية كفر شحاتة، ومدرسة محمد السيد الجوهري الابتدائية بعزبة الشهيد نصر فرغلي.

وأوضح أنه من المقرر افتتاح مدرسة الخلفاء الراشدين للتعليم الأساسي بعزبة أبو شريف التابعة لقرية كفر سليمان، وتوسعات وتطوير مدرسة طلعت الشرباصي الثانوية بقرية الوسطاني، إذ يشمل التوسع إنشاء 4 فصول دراسية، كما يجرى تنفيذ أعمال التوسع والإنشاء الجديد والإحلال الكلي لنحو 26 مدرسة بإجمالي 342 فصلًا دراسيًا.