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إحالة المتهمين بجلب شحنة "حشيش" داخل حاوية تفاح لجنايات بورسعيد

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إحالة المتهمين بجلب شحنة "حشيش" داخل حاوية تفاح لجنايات بورسعيد إحالة المتهمين بجلب شحنة "حشيش" داخل حاوية تفاح لجنايات بورسعيد

مصراوي Masrawy

09:53 م الأربعاء 10 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحال المستشار بكر أحمد بكر، المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية، المتهمين بجلب 245 كيلو و100 جرام من مخدر الحشيش وإخفائها داخل حاوية تفاح عبر ميناء شرق بورسعيد، لمحكمة جنايات بورسعيد بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية.

وتضمن قرار الإحالة بالقضية المقيدة برقم 1414 لسنة 2019 جنايات كلي بورسعيد، أن المتهمين أحدهما عربي الجنسية ومحبوس حاليًا والثاني هارب، وقد ألفا فيما بينهما عصابة غرضها جلب جوهر مخدر "الحشيش" بأن جهز المتهم الثاني تلك المواد وأخفاها بمخزن سري أعده لهذا الغرض، وهو الحوامل الخشبية الحاملة لصناديق المشمول الأصلي للحاوية - تفاح - رقم "cgmu5092316" حال تواجده بدولة لبنان، ليجرى شحنها عقب ذلك لميناء شرق بورسعيد ليتسلمها المتهم الأول، ويروجها داخل البلاد لحسابهما، مستخدمًا في ذلك سيارة قاصدين من ذلك الاتجار به.

كما تضمن القرار أنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن العينة المأخوذة من مضبوطات الحاوية تحوي موادًا مخدرة مدرجة بالجدول الأول وهي مادة الحشيش المخدر، كما تبين أن عدد قطع الحشيش المضبوطة 1251 قطعة بوزن 245 كيلو و100 جرام.

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