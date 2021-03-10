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إصابة شابين سقط عليهما جدار في قنا

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إصابة شابين سقط عليهما جدار في قنا إصابة شابين سقط عليهما جدار في قنا

مصراوي Masrawy

09:27 م الأربعاء 10 مارس 2021

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أصيب شابان، اليوم الأربعاء، إثر سقوط جدار عليهما من الطوب ، بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف بسقوط جدار من الطوب اللبن على شابين، بقرية البراهمة في قفط.

انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ لنقل كل من إبراهيم محمد، 24 عامًا، وعبدالرحيم خير محمد، 22 عامًا، إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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