تجديد الثقة لمدير مديرية الصحة ببورسعيد لمدة عام

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا، اليوم الأربعاء، بتجديد الثقة في الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، كمديرًا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد لمدة عام، وذلك بناءًا على القرار رقم 125 لعام 2021.

من جانبه، تقدم الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، بخالص الشكر والتقدير لوزيرة الصحة والسكان، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على الثقة، متعهدًا ببذل قصارى جهده لخدمة الوطن، متمنيًا من الله عز وجل التوفيق والسداد.

وكانت الأطقم الطبية بمحافظة بورسعيد قد نجحت في تطعيم 100% من الأطفال المستهدفين بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة، من عمر يوم حتى 5 أعوام.