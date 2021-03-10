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مصرع شخصين وإصابة 3 بالاختناق سقطوا في حوض صرف صحي بسوهاج

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مصرع شخصين وإصابة 3 بالاختناق سقطوا في حوض صرف صحي بسوهاج مصرع شخصين وإصابة 3 بالاختناق سقطوا في حوض صرف صحي بسوهاج

مصراوي Masrawy

08:56 م الأربعاء 10 مارس 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 3 آخرين باختناق، اليوم الأربعاء، عقب سقوطهم في محطة صرف صحي بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن بسوهاج، إخطارًا من اللواء جلال أبو سحلي، نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الشمال، بمصرع وإصابة 5 أشخاص في محطة صرف صحي بدائرة مركز طما.

تبين من التحريات أنه أثناء قيام الضحايا والمصابين بتفريغ حمولة سيارة كسح محملة بمياه الصرف في محطة الصرف الصحي بقرية السكساكة دائرة مركز شرطة طما، سقط خرطوم بلاستيك يستخدم في تعبئة السيارة من بيارات المواطنين في حوض الصرف الخاص بالمحطة، وأثناء انتشاله بمعرفتهم سقطوا في حوض الصرف.

نتج عن الواقعة مصرع اثنين منهم، وانتشال الباقين على قيد الحياة مصابين باختناق، وجرى إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى طما المركزي، ونقل اثنين من المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، والمصاب الثالث إلى مستشفى طما المركزي.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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