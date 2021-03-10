السيطرة على حريق بشقة في عقار بـ"الدير" بالقليوبية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق بشقة في عقار مكون من 4 طوابق، بقرية الدير مركز طوخ، يرجح أن يكون بسبب ماس كهربائي، وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية، و3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ، بنشوب حريق بشقة بالدور العلوي بعقار ورثة رجب عبدالعزيز.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين أن العقار بقرية الدير التابعة لدائرة المركز، ومكون من 4 طوابق، والحريق نشب في شقة بالدور الثاني العلوي، كما تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.