"القادسية" يرفض الهزيمة أمام "العين" ويتعادل في الوقت القاتل

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حسم التعادل الإيجابي مواجهة القادسية مع شقيقه العين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 23 من المسابقة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

أهداف المباراة جاءت عن طريق حسين حلواني للعين في الدقيقة 31 قبل أن يتعادل ليك جيمس في الدقيقة 36 للقادسية.

في شوط المباراة الثاني أضاف اللاعب جيترسون الهدف الثاني للعين في الدقيقة 73 قبل أن يتعادل للقادسية من جديد ليك جيمس.

الدقيقة 79 شهدت تسجيل هدف الفوز للعين عن طريق محترفه أمادو قبل أن يعود القادسية بهدف التعادل في الدقيقة 94 من عمر المباراة عن طريق محترفه اندريا.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد العين عند النقطة 17 كما ارتفع رصيد القادسية عند النقطة 31.