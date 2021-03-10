500 مليون دولار فاتورة نشر قوات الحرس الوطني لتأمين الكابيتول منذ يناير الماضي

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" إن فاتورة نشرة قوات الحرس الوطني الأمريكي في محيط مبنى الكابيتول حيث مقر مجلسي النواب والشيوخ بلغت 500 مليون دولار أمريكي.

وأشار البنتاجون على أن عملية نشر القوات بدأت في السادس من يناير الماضي وشارك فيها 26 ألفا من أفراد قوات الحرس الوطني الأمريكي وشمل الإنفاق عليهم جوانب إعاشتهم ونقلهم ومكافآتهم الإضافية.

وذكرت دورية "ديفنس نيوز" الأمريكية المتخصصة فى الشأن الدفاعي أن القرار الذي صدر مؤخرًا بتمديد عمل قوات الحرس الوطني في مهمة تأمين مبنى الكابيتول لمدة شهرين قادمين لم تصدر بشأنها أية موازنات تقديرية حتى الآن.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن قد وافق أمس على تمديد عمل قوات حماية مقر الكونجرس في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى الثالث والعشرين من شهر مايو القادم وهى القوات التى كان سيحل أجل انتهاء مهمتها فى الثانى عشر من الشهر الجاري، ويصل إجمالي قوة الحرس الوطني التي ستبقى للدفاع عن مبنى الكابيتول 2300 جندي تعادل نصف عدد القوة الحالية القائمة بالتأمين من قوات الحرس الوطني 4600 جندي تعمل بالتعاون والتنسيق التام مع قوة البوليس المدني للكونجرس.

ويقول المراقبون إنه في حال تمديد عمل القوات لفترات أطول سيتم استدعاؤها وتجديد مهمتها وفق نظام تناوب دورى تتم مراجعته كل ثلاثة أشهر، كما تفيد التقارير الإخبارية المحلية الصادرة عن حكومات الولايات الأمريكية عن اتساع نطاق موافقتها على الدفع بقوات الحرس الوطني التابعة لها للقيام بمهمة حماية مقر الكابيتول بعد أن عزفت بعض الولايات عن الموافقة على ذلك في بداية الأزمة.