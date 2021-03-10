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محافظ أسيوط يتفقد مراحل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا (صور)

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محافظ أسيوط يتفقد مراحل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا (صور) محافظ أسيوط يتفقد مراحل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا (صور)

مصراوي Masrawy

07:18 م الأربعاء 10 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، مراحل تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك بالمركز الصحي الحضري بالوليدية.

وتابع المحافظ تطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والذين قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة للتطعيم بلقاح كورونا، والوقوف على التجهيزات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمركز.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أسامة حجازي، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة، وأيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط، فيما استمع المحافظ لشرح من وكيل وزارة الصحة للمراحل التي يمر بها المواطن منذ دخوله المركز وتسجيل البيانات والكشف على الضغط والسكر والفحص الإكلينيكي للمواطن ثم مرحلة تطعيمه بلقاح كورونا.

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ، إلى تجهيز 4 مستشفيات كمراكز لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وهي المركز الصحي الحضري بالوليدية أمام أبراج النصر بحي شرق، ومستشفى الإيمان العام بحي الأربعين، ووحدة صحة الأسرة ببني زيد بوق بمركز القوصية طريق أسيوط - ديروط الزراعي، ووحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبوتيج طريق أسيوط - سوهاج الزراعي، مشيرًا إلى استقبال المواطنين بدءًا من الساعة 3 عصرًا وحتى 9 مساءًا، بناءًا على التسجيل المسبق على موقع وزارة الصحة.

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