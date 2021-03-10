بسبب فتح الشباك.. مقتل شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط- محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخران، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بالأسلحة النارية مع أبناء عمومتهم، بقرية المعابدة في أسيوط، بسبب فتح الشباك.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، عن مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء العمومة.

انتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين مقتل "أحمد.ج.خ" 17 عامًا، وإصابة "خلاف.ع.خ" 45 عامًا، و"كرم.أ.ع" بطلق ناري.

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبنوب المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.