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بسبب مستحقاتهم المالية.. لاعبو نادي بني سويف يرفضون التدريب

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بسبب مستحقاتهم المالية.. لاعبو نادي بني سويف يرفضون التدريب بسبب مستحقاتهم المالية.. لاعبو نادي بني سويف يرفضون التدريب

مصراوي Masrawy

06:53 م الأربعاء 10 مارس 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

رفض لاعبو الفريق الأول لنادي بني سويف الرياضي، المشاركة في تدريبات المران الأخير، قبل خوض المباراة القادمة مع مركز شباب سمسطا، والمقرر خوضها السبت المقبل بالجولة السابعة عشر بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، فيما فشلت محاولات الجهاز الفني للفريق بجانب ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة، في إثناء اللاعبين عن موقفهم.

ومن جانبه، أكد محمد يوسف، المدير الفني لبني سويف، أنه أجرى عدة محاولات مع اللاعبين الذين أصروا على عدم خوض التدريبات بسبب مستحقاتهم المالية، معللين ذلك بتعرض بعضهم للطرد من السكن بسبب عدم دفع القيمة الإيجارية، فضلًا عن عدم الوفاء بالتزاماتهم المادية تجاه أسرهم.

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