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محافظ أسوان يعتمد مقترح توفيق أوضاع وتقنين العقارات بعد تخفيضه 90%

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محافظ أسوان يعتمد مقترح أسعار توفيق أوضاع وتقنين العقارات بعد تخفيضه 90% محافظ أسوان يعتمد مقترح توفيق أوضاع وتقنين العقارات بعد تخفيضه 90%

مصراوي Masrawy

06:41 م الأربعاء 10 مارس 2021

أسوان – إيهاب عمران:

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، مقترح الأسعار الجديدة، لتوفيق أوضاع وتقنين العقارات والمنازل بمختلف المناطق السكنية على مستوى المحافظة، والتي تصل نسبة التخفيض فيها إلى 90%، ليستفيد منه نحو 18.5 ألف منزل، بعد التصديق من وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وقال المحافظ إنه جرى حصر تلك الحالات متضمنة المنازل الهادئة المستقرة التي لها أوضاع قانونية تعاقدية (حكر / ربط / إيجار / حق انتفاع) إلى جانب إدراج الحالات التي تقدمت في ظل قوانين سابقة (القانون 148 لسنة 2006 بشأن تقنين الأوضاع ضمن الحصر المعد في هذا الشأن).

وأكد أن ذلك سيساهم في إنهاء العديد من المشاكل والتراكمات المتوارثة منذ سنوات طويلة، حيث جرى مخاطبة المحافظة لوزارة المالية لاستطلاع الرأي بشأن مدى إمكانية تطبيق نص المادة 80 من القانون رقم 182 لسنة 2018 على منازل المواطنين من أهالي قبائل البشارية والعبابدة بوسط مدينة أسوان وما يماثلها من مناطق أخرى بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وجاء رد اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالوزارة متضمنًا جواز تطبيق نص المادة على هذه المنازل.

وناشد المحافظ المواطنين المقيمين بهذه المنازل بسرعة دفع رسوم الرفع المساحي والمعاينة، تمهيدًا لإنهاء إجراءات التسعير فور ورود موافقة وزارة المالية وتقنين أوضاعهم بشكل نهائي.

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