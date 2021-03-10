محافظ أسوان يتابع تنفيذ 14 مشروعًا بتكلفة 686 مليون جنيه

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للوقوف على معدلات تنفيذ مشروعات تحيا مصر بإجمالي 14 مشروعًا، بتكلفة إجمالية 686 مليون جنيه، منهم مشروعات كانت متعثرة، حيث جار تنفيذها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال اللواء أشرف عطية، إنه جرى انتهاء العمل بـ8 مشروعات بنسبة 100 % إنشائيًا وبنية أساسية، وسيجرى افتتاحها خلال الفترة القادمة، منها مشروع تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلي بسعة 18 سريرًا لتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد، ومشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة، بجانب مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة.

وأضاف أن من بين المشروعات الجاهزة للافتتاح أيضًا استكمال وتشطيب 144 وحدة سكنية، ومشروع توصيل المرافق العامة لـ144 وحدة سكنية أخرى بإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو، فضلاً عن توصيل المرافق العامة لـ432 وحدة سكنية بالطويسة بدراو، مع دعم قرى بلانة وتوشكى وخريت ووادي النقرة بمركز نصر النوبة بـ4 عربات مطافي، ودعم مستشفى النزل بإدفو بمعدات طبية تضم 15 حضانة أطفال.

وأوضح أن من ضمن المشروعات الجاري تنفيذها توصيل المرافق الخارجية للمنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بنسبة تنفيذ 90%، وجار إنشاء أكبر مركز للغسيل الكلوي بمساحة 1100 م2 بنسبة تنفيذ 70%، وتطوير واستكمال مركز شباب نصر النوبة بنسبة تنفيذ 97%، علاوة على إنشاء محطة مياه سعة 5000 م3 / يوم بقرية عنيبة بنصر النوبة بنسبة تنفيذ 77%.