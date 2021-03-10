ضبط عاطلين بحوزتهما 3 كجم حشيش في القناطر الخيرية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث القليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على عاطلين لترويجهما المواد المخدرة، على نطاق واسع بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وبحوزتهما 3 كيلوجرامات من الحشيش المخدر، جرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من المقدم محمود علام، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بتردد عاطلين على دائرة المركز، لترويج المخدرات على نطاق واسع.

جرى إخطار اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن وراء ذلك كلًا من "أ. ع" 30عامًا، مقيم بالخرقانية دائرة المركز، سبق اتهامه في 5 قضايا، و"س.ع" 27 عامًا، مقيم أبوالغيط دائرة المركز، وبحوزتهما 3 كيلوجرامات حشيش، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

بمواجهتهما اعترفا بالمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف المحمول؛ لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما، وتولت النيابة العامة التحقيق.