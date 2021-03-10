أخبار عاجلة

نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"تعليم الوادي الجديد" يدشن مسابقة الطالب المبدع في اللغة الإنجليزية

Print
"تعليم الوادي الجديد" يدشن مسابقة الطالب المبدع في اللغة الإنجليزية "تعليم الوادي الجديد" يدشن مسابقة الطالب المبدع في اللغة الإنجليزية

مصراوي Masrawy

05:41 م الأربعاء 10 مارس 2021

الوادى الجديد- محمد الباريسي:

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، انطلاق مسابقة "الطالب المبدع في اللغة الإنجليزية" والتي تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثاني حتى السادس، وطلاب المرحلة الإعدادية، وطلاب المرحلة الثانوية، وطلاب التربية الخاصة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون مع توجيه اللغة الإنجليزية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي.

وأضاف "النيلي" في بيان صحفي له، أن موضوعات المسابقة بالنسبة للمرحلة الابتدائية تتضمن كتابة (فقرة - شعر - قصة قصيرة) في أحد الموضوعات ( zoo - family - Animal )، وتتراوح عدد الكلمات من 100 إلى 150 كلمة، أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية فتشمل كتابة (فقرة - قصة قصيرة - قصيدة شعرية) في موضوع (your Ideal Shool) وتتراوح عدد الكلمات من 200 إلى 250 كلمة.

وأكد أن المرحلة الثانوية تتضمن كتابة (فقرة - قصة قصيرة - قصيدة شعرية - مسرحية) في موضوع (Egypt 2050) وتتراوح عدد الكلمات من 300 إلى 500 كلمة، موضحًا أن شروط المسابقة تتضمن الكتابة باللغة الإنجليزية، ويشارك الطالب بعمل واحد فقط، مع الالتزام بموضوعات المسابقة كل حسب المرحلة الدراسية.

وأشار إلى أن التحكيم سيجرى بديوان عام المديرية وسيتم نشر الأسماء الفائزين على صفحة العلاقات العامة بالمديرية عقب أعمال التقييم من قبل اللجنة المشكلة بديوان المديرية من المركز الأول لكل مرحلة تعليمية وحتى المركز الخامس، كما سيجرى تكريم الفائزين بجوائز عينية وشهادات تقدير.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

شبكة عيون الإخبارية