"تعليم الوادي الجديد" يدشن مسابقة الطالب المبدع في اللغة الإنجليزية

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الوادى الجديد- محمد الباريسي:

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، انطلاق مسابقة "الطالب المبدع في اللغة الإنجليزية" والتي تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثاني حتى السادس، وطلاب المرحلة الإعدادية، وطلاب المرحلة الثانوية، وطلاب التربية الخاصة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون مع توجيه اللغة الإنجليزية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي.

وأضاف "النيلي" في بيان صحفي له، أن موضوعات المسابقة بالنسبة للمرحلة الابتدائية تتضمن كتابة (فقرة - شعر - قصة قصيرة) في أحد الموضوعات ( zoo - family - Animal )، وتتراوح عدد الكلمات من 100 إلى 150 كلمة، أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية فتشمل كتابة (فقرة - قصة قصيرة - قصيدة شعرية) في موضوع (your Ideal Shool) وتتراوح عدد الكلمات من 200 إلى 250 كلمة.

وأكد أن المرحلة الثانوية تتضمن كتابة (فقرة - قصة قصيرة - قصيدة شعرية - مسرحية) في موضوع (Egypt 2050) وتتراوح عدد الكلمات من 300 إلى 500 كلمة، موضحًا أن شروط المسابقة تتضمن الكتابة باللغة الإنجليزية، ويشارك الطالب بعمل واحد فقط، مع الالتزام بموضوعات المسابقة كل حسب المرحلة الدراسية.

وأشار إلى أن التحكيم سيجرى بديوان عام المديرية وسيتم نشر الأسماء الفائزين على صفحة العلاقات العامة بالمديرية عقب أعمال التقييم من قبل اللجنة المشكلة بديوان المديرية من المركز الأول لكل مرحلة تعليمية وحتى المركز الخامس، كما سيجرى تكريم الفائزين بجوائز عينية وشهادات تقدير.