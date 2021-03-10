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محافظة شمال سيناء تسجل صفر إصابات ووفيات بكورونا

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مصراوي Masrawy

04:50 م الأربعاء 10 مارس 2021

شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء، في بيان اليوم الأربعاء، شفاء 15 مصابًا بكورونا كانوا يتلقون العلاج في أقسام العزل بمستشفى العريش العام، وعدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابات.

وأضاف البيان، أن 7 حالات تتلقى العلاج تحت الحجز بأقسام العزل و59 حالة عزل منزلي بينما يبلغ إجمالي الوفيات بالمحافظة منذ بداية الجائحة 109 حالات، وإجمالي حالات الشفاء 1871 وإصابة 222 حالة.

وقد بدأ مركز تلقي لقاح بمستشفى العريش في تطعيم الحالات المستهدفة بلقاح كورونا عقب وصول 200 جرعة لقاح كورونا للمحافظة.

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