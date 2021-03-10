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ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال ويصدر ٩ آلاف طن فوسفات

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ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال ويصدر ٩ آلاف طن فوسفات ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال ويصدر ٩ آلاف طن فوسفات

مصراوي Masrawy

04:39 م الأربعاء 10 مارس 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط انتعاشة في حركة الملاحة، وجرى تداول ٣٥ سفينة، اليوم الأربعاء، مع استمرار عمليات الشحن والتفريغ.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، استقبال ناقلة غاز مسال ترفع علم برمودا، والمقرر أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ 60 ألف طن من الغاز المسال متجهة إلى بلجيكا.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 4600 طن رمل، و9350 طن فوسفات و6970 طن يوريا، و223 طن طفلة رمل و1900 طن صويا.

كما بلغت حركة الوارد 1235 طن خشب زان و3493 طن حديد و100 طن برادة حديد، و5080 طن أبلاكاش و13302 طن قمح، و891 طن ذرة و1976 طن صودا و4536 طن فول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 125389 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 134696 طنًا.

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