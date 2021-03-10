لم يضع سؤالًا وطلب إجابة.. رئيس جامعة قنا يحيل مدرس بكلية الهندسة للتحقيق

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قرر الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إحالة مدرس بكلية الهندسة للتحقيق لمخالفته معايير وضع أسئلة الامتحانات.

وأفادت جامعة جنوب الوادي في بيان لها، أنه جرى إحالة الدكتور علاء وزيري، المدرس بكلية الهندسة للتحقيق، لوضعه جملة في ورقة الأسئلة مضمونها "اختر سؤال كنت تتمنى وجوده في الامتحانات وأجب عليه "، وذلك في مادة مقاومة وتكنولوجيا المواد 2، لطلاب الفرقة الثانية قسم الهندسة المدنية، للتحقيقات.

وأضافت أنه جرى إحالة الواقعة للشئون القانونية لعدم الالتزام بالمعايير المهنية للورقة الامتحانية، في وضع الأسئلة، وإسناد تصحيح المادة عبر لجنة تشكل من قبل عميد الكلية.