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لسرقة "حلق".. عاطل يخنق طفلة حتى الموت في قنا

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لسرقة "حلق".. عاطل يخنق طفلة حتى الموت في قنا لسرقة "حلق".. عاطل يخنق طفلة حتى الموت في قنا

مصراوي Masrawy

04:17 م الأربعاء 10 مارس 2021

قنا- عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية في قنا، برئاسة اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، غموض واقعة العثور على جثة طفلة مخنوقة، بعد 3 ساعات من ارتكاب الواقعة.

وتوصلت التحريات برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث قسم بندر قنا، إلى أن المتهم في الواقعة، "أحمد.ح، 30عامًا"، ابن خالة والدة المجني عليها، استدرج الطفلة وخنقها ودفنها بغرض سرقة قرطها الذهبي.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بالعثور على جثة رودينا علي، 4 أعوام، مخنوقة داخل حوش بمنطقة شئون المعنا في قنا.

جرى ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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