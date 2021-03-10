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ضبط مالك مخبز استولى على 5 مليون و884 ألف جنيه من أموال دعم الخبز

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ضبط مالك مخبز استولى على 5 مليون و884 ألف جنيه من أموال دعم الخبز ضبط مالك مخبز استولى على 5 مليون و884 ألف جنيه من أموال دعم الخبز

مصراوي Masrawy

03:58 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة والتجارة (مالك مخبز بلدي – بمحافظة القليوبية)؛ لاستيلائه على (5٫884٫487جنيه من أموال الدعم من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية والتصرف في كميات من الدقيق المدعم استخراج 82% وبيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز).

كما ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية، (مالكة محل بدال تمويني)، بحوزته (154 "بطاقة تموينية ذكية" خاصة بالمواطنين) تم تجميعها؛ للاستيلاء على الدعم المقرر لها.

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