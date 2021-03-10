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المُشدد 7 أعوام لسباك حرق جيرانه بـ"مياه نار" في الشرقية

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المُشدد 7 أعوام لسباك حرق جيرانه بـ"مياه نار" في الشرقية المُشدد 7 أعوام لسباك حرق جيرانه بـ"مياه نار" في الشرقية

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03:45 م الأربعاء 10 مارس 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، اليوم الأربعاء، سباك بالسجن المُشدد 7 أعوام؛ لاتهامه بإلقاء مادة قابلة للاشتعال على 4 من جيرانه والتسبب في إصابتهم بحروق.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، بورود إشارة من مستشفى الإبراهيمية المركزي، بوصول "عبدالمقصود.م.ع" 42 عامًا، مزارع، و3 آخرين، بينهم سيدة، مُقيمين بقرية "كفور نجم"، مصابين بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين أن وراء الواقعة "ف.م.ع" 57 عامًا، سباك، جارهم بذات القرية، والذي ألقى عليهم مياه نار بسبب خلافات الجيرة، فيما جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

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