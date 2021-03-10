ضبط 8 عيادات ومعامل تحاليل بدون ترخيص في بني سويف

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بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة في ببا، لمتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة التي استهدفت 22 منشأة طبية متنوعة عن إغلاق عيادة ومركز حقن مجهري بدون ترخيص، بجانب تحرير محاضر لاستصدار قرارات غلق لعدد 4 معامل، و3 عيادات خاصة بدون ترخيص، والتحفظ على أدوية مهربة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وشدد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب.