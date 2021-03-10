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كلية الصيدلة بالفيوم تتسلم أجهزة معمل بحوث المنتجات الطبيعية

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كلية الصيدلة بالفيوم تتسلم أجهزة معمل بحوث المنتجات الطبيعية كلية الصيدلة بالفيوم تتسلم أجهزة معمل بحوث المنتجات الطبيعية

مصراوي Masrawy

03:05 م الأربعاء 10 مارس 2021

الفيوم – حسين فتحى:

تسلمت كلية الصيدلة بجامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، عددًا من الأجهزة العلمية المتطورة والتي تخدم البحث العلمي والأبحاث المعملية، مساهمة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لأكاديمية البحث العلمي.

وقالت الدكتورة منى حتة عميد كلية الصيدلة، إن الأجهزة العلمية المتطورة التي تسلمتها الكلية تخدم البحث العلمي والأبحاث المعملية بمعظم أقسام الكلية ومن أهمها جهاز LC/HRMS والذي تنفرد به كلية الصيدلة، ويخدم أبحاث معمل بحوث المنتجات الطبيعية والعديد من المعامل والأقسام الأخرى.

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