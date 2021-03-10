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إصابة شابين وربة منزل في مشاجرة بالخرطوش بالشرقية

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إصابة شابين وربة منزل في مشاجرة بالخرطوش بالشرقية إصابة شابين وربة منزل في مشاجرة بالخرطوش بالشرقية

مصراوي Masrawy

02:59 م الأربعاء 10 مارس 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

أصيب شابين وربة منزل، برش خرطوش وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء؛ إثر مشاجرة مع شخصين، لخلافات بينهم على أعمال الحراسة في بلبيس بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول كلًا من "علي.ص.ع" 21 عامًا، و"صلاح.ر.م" 18 عامًا، و"سعاد.ر.م" 21 عامًا، ربة منزل، مصابين برش خرطوش سطحي وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وبسؤال المصابين، اتهموا اثنين من الأعراب بالاعتداء عليهم وإطلاق رش خرطوش؛ لخلافات على أعمال الحراسة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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