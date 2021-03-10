"دكان الفرحة" يمنح 56 جهاز عروس للفتيات الأولى بالرعاية في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

سلم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، 56 جهاز عروس للفتيات الأولى بالرعاية المقبلات على الزواج، ضمن المبادرة الرئاسية "دكان الفرحة".

وأوضح محافظ سوهاج أن الأجهزة المقدمة تشمل عددًا من الأجهزة ومستلزمات الزواج منها "بوتاجاز، غسالة، ثلاجة، سخان، مكواة، مروحة، مرتبة إسفنجية"، ومجموعة من مستحضرات التجميل.

وقدم المحافظ التهنئة للفتيات متمنيًا لهن حياة سعيدة، وقال إن المحافظة يوجد بها العديد من المبادرات الرئاسية منها "نور حياة، وأطفال بلا مأوى، وحياة كريمة، ودكان الفرحة".