جامعة أسيوط تعلن عن حاجتها لـ365 طبيبًا بالمستشفيات الجامعية

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أسيوط- محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، عن حاجة المستشفيات الجامعية إلى 365 طبيبًا مقيمًا من مديريات الشئون الصحية المكلفين عليها.

وأوضح رئيس الجامعة، أنها بحاجة إلى نحو 345 طبيبًا بمختلف الأقسام، و20 طبيبًا مقيم بمستشفى الأورام، وذلك عن طريق الإعارة لمدة 3 أعوام.

وشدّد الدكتور الجمال، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة للإعلان من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة، موضحًا أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم والتأكد من مطابقتهم للشروط.

وأشار الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن المتقدم لشغل وظيفة طبيب مقيم يجب أن يكون من خريجي كلية الطب جامعة أسيوط، وأن يكون حاصلًا على تقدير جيد على الأقل فى كلٍ من التقدير العام وتقدير مادة التخصص، وأن يكون أمضى فترة التدريب الإجباري (الامتياز) على ألا يكون قد مر أكثر من عامين على انتهاء مدة التدريب.

وأشار إلى عدم السماح بالتقدم لمن سبق ترشيحه في تخصص آخر بمستشفيات جامعة أسيوط أو مستشفى الأورام أو معيدًا بكلية الطب أو معهد جنوب مصر للأورام، كما لن يسمح بتغيير الرغبات بعد تسليمها إلى الإدارة.

وتقدم الطلبات باسم عميد كلية الطب البشري إلى إدارة شئون الأطباء بالمستشفيات الجامعية اعتبارًا من 11 مارس الجاري، وحتى 25 من الشهر ذاته.