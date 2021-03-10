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ذبحاه بسبب 1000 جنيه.. كشف غموض جثة أرض الموالح بالقليوبية

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ذبحاه بسبب 1000 جنيه.. كشف غموض جثة أرض الموالح بالقليوبية ذبحاه بسبب 1000 جنيه.. كشف غموض جثة أرض الموالح بالقليوبية

مصراوي Masrawy

02:50 م الأربعاء 10 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشفت مباحث القليوبية، اليوم الأربعاء، ملابسات العثور على جثة سمكري سيارات، ملقاة وسط الزراعات بقرية قرقشندة في طوخ، وتبين أن خلاف مالي وراء إقدام استورجي على التخلص من المجني عليه، بالاشتراك مع آخر.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب ملقاة وسط الزراعات بقرية قرقشندة في طوخ.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لـ"محمد.ت" 18 عامًا، عامل سمكرة، مقيم بقرية قرقشندة، وبها جرح ذبحي و7 طعنات بالبطن والصدر، وملقى بأرض زراعية للموالح.

وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الجريمة كل من "محمد.م" استورجي هارب، وابن عمته "عبده.م" 16 عامًا، استورجى.

وتبين أن المجنى عليه أعطى المتهم الأول مبلغ 1000 جنيه، وعند مطالبته برد المبلغ اتفق مع ابن عمته على استدراج المجني عليه بحجة رد المبلغ والتخلص منه والقضاء عليه.

بالعرض على النيابة صرحت بدفن جثة المجني عليه، كما أمرت بحبس المتهم المضبوط 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط المتهم الهارب، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

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