بالصور.. سكرتير جنوب سيناء يتابع أعمال التطوير بمدينة رأس سدر

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، يرافقه علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمدينة رأس سدر، لمتابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمدينة.

وتفقد السكرتير العام خلال الجولة أعمال استكمال مبنى إدارة المرور، وتطوير منطقة السوق التجاري، وتمهيد ورصف طريق منطقة تقسيم حي الزيتون السياحي، واستكمال أعمال تطوير المركز الحضري لطب الأسرة، وإنشاء محطة تحلية المياه.

وأكد السكرتير العام على ضرورة الانتهاء من مراحل التنفيذ في مواعيدها المحددة طبقًا للضوابط والشروط المتفق عليها، ومراجعة بنود واشتراطات التنفيذ مع انتهاء كل مرحلة للتأكد من مدى مطابقتها للواقع.