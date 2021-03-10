محافظ القليوبية يتفقد نموذج جديد لصناديق القمامة صديقة البيئة

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، نموذج جديد لصناديق القمامة، وتطوير وتجهيز عربات الكبس، في إطار دعم منظومة النظافة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن الصناديق جرى تصنيعها بتصميمات عصرية، وحديثة وبها مدخل للقمامة والمواد الصلبة، وتبلغ سعة الصندوق 1.5م3 وعرض الصندوق حوالي 1.9 م، والارتفاع حوالي 2م والصندوق مصنع من الصاج وبه على أربعة أرجل بتكلفة 15 ألف جنيه، وسيجري تعميم التجربة على مجالس المدن والأحياء، والتعاقد على شراء 65 صندوقًا لتوزيعها على مجالس المدن والأحياء، ويجري نقل وتفريغ الصندوق بواسطة الكباس أو العربات المجهزة المزود بقفل محكم ذو مقبض خاص للفتح.