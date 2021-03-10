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خنقها بـ"إيشارب".. عاطل يقتل شقيقته داخل منزلها في المنيا

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خنقها بـ"إيشارب".. عاطل يقتل شقيقته داخل منزلها في المنيا خنقها بـ"إيشارب".. عاطل يقتل شقيقته داخل منزلها في المنيا

مصراوي Masrawy

02:32 م الأربعاء 10 مارس 2021

المنيا- محمد النادي:

تخلص عاطل من شقيقته خنقًا بإيشارب، اليوم الأربعاء، داخل إحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة ربة منزل، داخل منزلها بإحدى القرى.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى "غ.م"، 27 عامًا، ربة منزل، وأنها توفت نتيجة الخنق، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى العام.

وتوصلت أجهزة الأمن، ووحدة مباحث مركز بني مزار، إلى أن شقيق الضحية ويدعى "م.م" 24 عامًا، عاطل، وراء ارتكاب الجريمة، وأنه خنقها بـ"إيشارب" لشكه في سلوكها.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى ضبط المتهم، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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