محافظ أسوان يبحث مع السفير الألمانى عودة الطيران الشارتر

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، الدكتور سيريل نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية.

وأكد المحافظ عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر وألمانيا، والتى تشهد تطورًا فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة، لتحقيق المزيد من التعاون والدعم بين البلدين وخاصة أن ألمانيا شريك وداعم في نجاح مصر الحديثة.

وأضاف "عطية" أن أسوان جاهزة في ثوبها الجديد لاستقبال رحلات الطيران الشارتر المباشرة من المدن الألمانية، وخاصة في ظل الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا سواء في المطارات والمراسي والفنادق العائمة والثابتة والمطاعم والمزارات الأثرية والسياحية.

وقدم السفير الألماني الشكر لمحافظ أسوان على حفاوة الاستقبال، وقال: "إنه لمن دواعي سروري دائمًا القدوم إلى مدينة أسوان الجميلة، ذلك المكان الذي يلتقي فيه التاريخ والطبيعة والثقافة.. هذا المزيج الاستثنائي حقًا هو ما يجعل هذه المدينة المفضلة للزوار الألمان، وأنا متأكد من أنه بمجرد هزيمة جائحة كورونا المستجد على مستوى العالم، سيكون السياح الألمان أول من يعود إلى هنا ويتمتعون بسحر أسوان الفريد".

وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ أسوان درع المحافظة لسفير ألمانيا الاتحادية تعبيرًا عن ترحيب أسوان به.