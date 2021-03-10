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جامعة الأزهر بأسيوط: إخلاء مدينة البنات وتأجيل الامتحانات لحرصنا على صحة وحياة الطالبات

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جامعة الأزهر بأسيوط: إخلاء مدينة البنات وتأجيل الامتحانات لحرصنا على صحة وحياة الطالبات جامعة الأزهر بأسيوط: إخلاء مدينة البنات وتأجيل الامتحانات لحرصنا على صحة وحياة الطالبات

مصراوي Masrawy

02:03 م الأربعاء 10 مارس 2021

أسيوط- محمود عجمي:

قال الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": إن القائمين على المدينة الجامعية للبنات فرع أسيوط، اشتبهوا في إصابة طالبتين بالمدينة بفيروس كورونا المستجد، فجرى نقلهن إلى العزل بمستشفى جامعة الأزهر، لتلقي الرعاية والعلاج؛ وعزل المخالطات لهن في الغرف المخصصة للعزل بالمدينة الجامعية".

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أنه جرى المرور بالمدينة الجامعية ومتابعة الإجراءات اللازمة؛ مشيرًا إلى أن اثنين من المشرفات بالمدينة الجامعية ظهرت عليهن أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور "عبدالمالك" إلى أنه جرى التواصل مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، وتقرر إخلاء المباني الخاصة بالطالبات بالمدينة الجامعية بأسيوط، مع إجراء أعمال التعقيم والتطهير واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة .

وتابع: "تقرر تأجيل أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات البنات بفرع أزهر أسيوط لمدة أسبوع".

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