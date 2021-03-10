بعد غرقها.. شفط المياه من مقابر بيجام في شبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

نفذت الأجهزة المعنية بحي غرب شبرا الخيمة، عملية شفط للمياه من مقابر بيجام، بعد شكاوى المواطنين بتعرض المقابر للغرق، نتيجة تسرب المياه من أحد الخطوط المارة بجوارها.

وقال اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إن عددًا من المواطنين تقدموا بشكاوى من وجود تسريب للمياه بمنطقة المقابر في بيجام.

وأضاف رئيس الحي، أنه جرى تحديد تبعية الخط وتبين أنه تابع لمياه القليوبية، ويغذي منطقة بيجام.

واستكمل، أنه جرى الاستعانة بسيارة شفط مياه، وتنظيف المقابر بمعاونة الأهالي استعدادًا للإصلاح.