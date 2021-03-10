أخبار عاجلة

بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
القيادة المركزية الأمريكية: يجب الحفاظ على أمن واستقرار لبنان -
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية -
"الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط -
نائبان بائتلاف الكرامة التونسي يعتديان على موظفين بمطار قرطاج -
"كورونا" يصيب أكثر من 40 ألف أمريكي و6 آلاف فرنسي خلال 24 ساعة -
القحطاني: كل دواء عشبي أعتبره سامًّا.. وأي لقاح تُدخله "الصحة" آخذه وأنا مغمض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بعد غرقها.. شفط المياه من مقابر بيجام في شبرا الخيمة

Print
بعد غرقها.. شفط المياه من مقابر بيجام في شبرا الخيمة بعد غرقها.. شفط المياه من مقابر بيجام في شبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

01:45 م الأربعاء 10 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

نفذت الأجهزة المعنية بحي غرب شبرا الخيمة، عملية شفط للمياه من مقابر بيجام، بعد شكاوى المواطنين بتعرض المقابر للغرق، نتيجة تسرب المياه من أحد الخطوط المارة بجوارها.

وقال اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إن عددًا من المواطنين تقدموا بشكاوى من وجود تسريب للمياه بمنطقة المقابر في بيجام.

وأضاف رئيس الحي، أنه جرى تحديد تبعية الخط وتبين أنه تابع لمياه القليوبية، ويغذي منطقة بيجام.

واستكمل، أنه جرى الاستعانة بسيارة شفط مياه، وتنظيف المقابر بمعاونة الأهالي استعدادًا للإصلاح.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

شبكة عيون الإخبارية