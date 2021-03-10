بالصور.. "الخطيب" يلبي دعوة طفل مريض بالسرطان ويزوره في غرفته بالأقصر

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مصراوي Masrawy

الأقصر– محمد محروس:

لبى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، رغبة أحد الأطفال من مرضى السرطان، بمستشفى شفاء الأورمان، وزاره بغرفته في المستشفى بمدينة طيبة شمال الأقصر.

وكان رئيس النادي الأهلي، قد تواجد بالأقصر لافتتاح شفاء الأورمان لسرطان الأطفال رفقة عدد من الوزراء والمسئولين ونجوم المجتمع والفن والرياضة، ولم يكن مقررًا في الافتتاح زيارة غرف الأطفال نظرًا لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.

ونقل محمد طلعت 16 عامًا، لمسئولي المستشفى رغبته برؤية الخطيب، والتحدث معه، وبإبلاغ الخطيب وافق على الفور وذهب للطفل فى غرفته.

ودار حديث بين الخطيب والطفل محمد طلعت، الذي أبدى سعادته بالزيارة، وأخبر الخطيب بحبه للأهلي وسعادته بما يحققه النادي من إنجازات محلية وقارية وعالمية.

ووعد الخطيب الطفل باستقباله في مقر النادي الأهلي في الجزيرة ولقاء اللاعبين والحديث معهم والتقاط الصور التذكارية، وهو الأمر الذي أدخل البهجة ورسم البسمة على وجه "طلعت" وأسرته.

وقال محمد طلعت ، إن حلمه تحقق برؤية "الخطيبط والحديث معه، وأنه لم يتوقع استجابة رئيس الأهلي نظرًا لانشغاله وتكدس العشرات حوله خلال الافتتاح.

وأكد الطفل، أنه سيحتفظ بالصورة التي التقطها مع "الخطيب" وسينشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليشاهدها أصدقائه، مضيفًا أنه يتمنى لقاء محمد مجدى قفشه وعماد متعب.

ووجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد الشكر للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مشيرًا أن الخطيب من أكبر الداعمين للمستشفى منذ إنشائه ولا يتأخر عن الحضور والدعم.