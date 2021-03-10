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قتيل ومصاب في معركة "الشوم" بالخانكة

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قتيل ومصاب في معركة "الشوم" بالخانكة قتيل ومصاب في معركة "الشوم" بالخانكة

مصراوي Masrawy

01:18 م الأربعاء 10 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

شهدت منطقة عرب العيايدة، في الخانكة بمحافظة القليوبية، مقتل شاب وإصابة آخر، في مشاجرة بين 4 أشخاص، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الخانكة العام، وألقي القبض على أحد المتهمين.

تلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغًا بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل، وأكدت التحريات أنه أثناء استقلال القتيل "م.ع " 22 عامًا، توك توك متوجهًا إلى عمله، رأى ابن عمه "ا.ع" يتشاجر مع اثنين في أحد الشوارع، فنزل من التوك توك، وفض المشاجرة بينهم وانصرفوا من المكان، وبعد فترة عاد المتهمين يحملان الشوم والعصي، وافتعلا معهما مشاجرة واعتديا على المجني عليهما ما تسبب في مقتل الأول وإصابة الثاني.

جرى ضبط أحد الجناة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الثاني وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بدفن جثة المتوفي والاستعلام عن حالة المصاب وحبس المتهم المضبوط 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتكليف الأجهزة الأمنية بضبط المتهم الثاني.

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