إصابة 5 طالبات بجامعة المنيا بالاختناق

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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

أُصيبت 5 طالبات بجامعة المنيا، اليوم الأربعاء، نتيجة تسرب غاز طبيعي داخل سكن خاص، بحي شلبي شمال مدينة المنيا، وجرى نقلهن إلى المستشفى العام وتقرر خروجهن بعد وضعهن تحت الإفاقة وتماثلهن للشفاء.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوصول 5 طالبات بجامعة المنيا، إلى المستشفى العام، مصابات بحالة إعياء واختناق، وأفادت التحريات الأولية، حدوث إصابتهن داخل سكن خاص بحي شلبي بسبب تسرب في شبكة الغاز.

وتبين تواجدهن في السكن بشكل مؤقت لأداء امتحانات منتصف العام الدراسي.

جرى نقل الطالبات الـ5 إلى المستشفى العام، وبعد تلقي العلاج اللازم، تقرر خروجهن.