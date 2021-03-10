جراحة دقيقة لطفل عمره 10 أيام بمستشفى أسوان الجامعي

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أسوان– إيهاب عمران:

أجرى الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية طب جامعة أسوان، وأستاذ جراحة المسالك والمتخصص في الجراحات الدقيقة لإصلاح تشوهات المسالك عند الأطفال، عملية جراحية فريدة من نوعها لطفل يبلغ من العمر 10 أيام استغرقت 8 ساعات.

وقال الدكتور "الدهشوري"، إن الطفل كان يعاني من انقلاب المثانة وتشوه الأعضاء التناسلية، وتحدث هذه الإصابة لطفل من بين كل نصف مليون وهو أمر نادر الحدوث.

وأضاف عميد الكلية: "أن العملية من الجراحات الدقيقة التي تستلزم خبرة في هذا المجال، وقمنا بإصلاح لتشوه العظام وإصلاح المثانة والأعضاء التناسلية وإعادة بناء مجرى البول وجدار البطن الأمامي، والطفل حالته مستقرة".

وشارك في الجراحة الدكتور عبيد ياسين أستاذ جراحة العظام، والدكتور طارق حميدة أستاذ ورئيس قسم التخدير والفريق المعاون له، والدكتور حسان علي حسن مدرس المسالك وفريق من التمريض.