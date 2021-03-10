بالصور.. وصول أول سفينة تجارية لميناء الطور البحري

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جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبل ميناء الطور البحري بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، السفينة (TRUST-1) وعلى متنها شحنة عجول سودانية حية قادمة من ميناء سواكن بالسودان.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه لأول مرة منذ أعوام يستقبل ميناء الطور سفن سياحية، بعدما كان يقتصر فقط على استقبال مراكب الصيانة الخاصة بحفارات البترول.

وأكد المحافظ في تصريح له اليوم، أن السفينة تحمل على متنها 1495 رأس عجل حي من إجمالي 3 آلاف رأس دفعة أولى، لتغطية احتياجات المحافظة والمحافظات الأخرى من اللحوم.

وأوضح المحافظ أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة باستقبال السفينة من خلال التنسيق بين المحافظة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كون السفينة يبلغ طولها 74 مترًا، بحمولة 2975 طن، وتعد الأولى من نوعها التي دخلت ميناء الطور.

وأشار إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بعملية تفريغ السفينة على الرصيف، ونقل العجول إلى المحجر البيطري بمدينة الطور.