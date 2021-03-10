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محافظ الغربية يفتتح الصرف الصحي بكفر الزيات بتكلفة ٥٦ مليون جنيه

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محافظ الغربية يفتتح الصرف الصحي بكفر الزيات بتكلفة ٥٦ مليون جنيه محافظ الغربية يفتتح الصرف الصحي بكفر الزيات بتكلفة ٥٦ مليون جنيه

مصراوي Masrawy

12:55 م الأربعاء 10 مارس 2021

الغربية- مروة شاهين:

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الأربعاء، مشروع الصرف الصحي بمنصورية الفرستق وكفر الباجة في كفر الزيات، بتكلفة ٥٦ مليون جنيه، بحضور عبدالسلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالغربية.

وقال عبدالسلام بركات، إن مشروع الصرف الصحي بقريتي منصورية الفرستق وكفر الباجة يخدم ١٥ ألف و٥٠٠ نسمة، وجرى إقامته على مساحة ٣٥٠ م٢، بطول ١٦.٢ كم انحدار، وخط طرد رئيسي وفرعي بطول ٢.٧٥٠ كم، ويخدم ٩ آلاف مواطن بكفر المنصورية و٦ آلاف و٥٠٠ مواطن بقرية كفر الباجة.

وتفقد المحافظ التوسعات التي تجري بمحطة مياه كفر الزيات والمقامة على مساحة ٢٩ ألف متر والتي جرى توسعتها بتكلفة قدرها ١٥١ مليون جنيه لتحسين ورفع كفاءة المحطة التي تخدم أهالي كفر الزيات، الدلجمون وإبيار.

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