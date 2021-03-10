إطلاق اسم الشهيد محمود مندور على مدرسة في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أطلق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اسم الشهيد محمود مندور على مدرسة ابتدائي بحي المناخ -الجلاء سابقًا- في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي تواكب ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969.

وأتاح المحافظ الفرصة للشقيقة الصغرى للشهيد بقص شريط المدرسة عقب تغيير اسمها، في الوقت الذي حملت والدته علم مصر، ورفع أفراد أسرته عدد من اللوحات التي تحمل صورة الشهيد.