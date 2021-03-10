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تأجيل طعون قيادات الإخوان بقضية "التخابر مع حماس" على أحكام المؤبد والمشدد لـ14 أبريل

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تأجيل طعون قيادات الإخوان بقضية "التخابر مع حماس" على أحكام المؤبد والمشدد لـ14 أبريل تأجيل طعون قيادات الإخوان بقضية "التخابر مع حماس" على أحكام المؤبد والمشدد لـ14 أبريل

مصراوي Masrawy

12:42 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب - طارق سمير:

أجلت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، أولى جلسات نظر الطعون المقدمة من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة بـ "التخابر مع حماس" على الأحكام الصادرة بحقهم بالمؤبد والمشدد إلى 14 إبريل.

جاء قرار تأجيل الطعن للاطلاع.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد فهمي، تضمن منطوق حكمها في سبتمبر من العام الماضي معاقبة كلا من محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيى حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبد العاطي بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من عصام الحداد، وايمن على، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 6 أخرين.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

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