بسبب تغيبهم عن العمل.. إحالة 17 طبيبًا وموظفًا للتحقيق بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أحال حازم أبو الخير، رئيس مدينة طما شمالي محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، 17 طبيبًا وموظفًا في 3 وحدات صحية للتحقيق، لتغيبهم عن عملهم دون إذن مُسبق.

وأوضح "أبو الخير" أنه جرى تنفيذ حملة مرورية مفاجئة على الوحدات الصحية في قرى كوم السعادة، والعزبة المستجدة، والهيشة، مضيفًا أن الجولة كشفت عدم تواجد 17 طبيبًا وموظفًا في مقار عملهم، بدون إذن.

وأكد رئيس مدينة طما استمرار حملات المرور المفاجئة على جميع الوحدات الصحية بقرى المركز للتأكد من انتظام سير العمل.