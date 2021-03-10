بطريق التعاقد.. محافظة أسيوط تعلن عن حاجتها لموظفين

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أسيوطـ محمود عجمي:

أعلنت محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، عن حاجتها لعدد 2 مهندسين ومتخصصين في مجال GIS من خارج الجهاز الإداري للانضمام للعمل بوحدات البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية، بنظام التعاقد.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تقرر فتح باب التقديم لمدة 15يومًا من تاريخ الإعلان للحصول على فرصة عمل لمهندسين متخصصين في مجال "GIS"، على أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الحاصلين على بكالوريوس الهندسة قسم الاتصالات، وبكالوريوس الحاسبات والمعلومات من الجامعات الحكومية قسم نظم المعلومات، وليسانس آداب جغرافيا قسم نظم المعلومات الجغرافية، على أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية بتقدير جيد على الأقل ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي وبرامج نظم المعلومات الجغرافية، ولديه خبرة لا تقل عن 3 أعوام.

وأوضح اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، أنه على راغبي التقدم لشغل الوظيفتين الشاغرتين استيفاء الأوراق المطلوبة (صورة من المؤهل الدراسي "طبق الأصل"، صورة من كارنية النقابة ساري، صورة من شهادة الميلاد مميكنة، صورة من شهادة الخبرة، صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، صورة من شهادة التجنيد للذكور، والخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة لديوان عام المحافظة).

ويجري تقديم الملف من أصل وصورة باليد لإدارة الموارد البشرية (إدارة شئون التوظيف) بديوان عام المحافظة خلال الفترة حتى 21 مارس الجاري.