أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية -
"الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط -
نائبان بائتلاف الكرامة التونسي يعتديان على موظفين بمطار قرطاج -
"كورونا" يصيب أكثر من 40 ألف أمريكي و6 آلاف فرنسي خلال 24 ساعة -
القحطاني: كل دواء عشبي أعتبره سامًّا.. وأي لقاح تُدخله "الصحة" آخذه وأنا مغمض -
"بيونغ يانغ" تحذِّر "واشنطن": إذا أردتم السلام فيجب أن تتجنبوا إثارة الضجة -
الداودي يفتتح أعمال تطوير ميدان الساعة بقنا (صور) -
فوضى وعنف في مطار قرطاج بتونس بسبب شجار بين نواب ائتلاف الكرامة وقوات الأمن -
"بيونغ يانغ" تحذِّر "واشنطن": إذا أردتم السلام فيجب أن تتجنبوا إثارة الضجة -
"شرطة الشمالية" تطيح بمقيمَيْن لتباهيهما بعرض أموال مجهولة المصدر بمواقع التواصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بطريق التعاقد.. محافظة أسيوط تعلن عن حاجتها لموظفين

Print
بطريق التعاقد.. محافظة أسيوط تعلن عن حاجتها لموظفين بطريق التعاقد.. محافظة أسيوط تعلن عن حاجتها لموظفين

مصراوي Masrawy

11:57 ص الأربعاء 10 مارس 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

أعلنت محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، عن حاجتها لعدد 2 مهندسين ومتخصصين في مجال GIS من خارج الجهاز الإداري للانضمام للعمل بوحدات البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية، بنظام التعاقد.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تقرر فتح باب التقديم لمدة 15يومًا من تاريخ الإعلان للحصول على فرصة عمل لمهندسين متخصصين في مجال "GIS"، على أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الحاصلين على بكالوريوس الهندسة قسم الاتصالات، وبكالوريوس الحاسبات والمعلومات من الجامعات الحكومية قسم نظم المعلومات، وليسانس آداب جغرافيا قسم نظم المعلومات الجغرافية، على أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية بتقدير جيد على الأقل ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي وبرامج نظم المعلومات الجغرافية، ولديه خبرة لا تقل عن 3 أعوام.

وأوضح اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، أنه على راغبي التقدم لشغل الوظيفتين الشاغرتين استيفاء الأوراق المطلوبة (صورة من المؤهل الدراسي "طبق الأصل"، صورة من كارنية النقابة ساري، صورة من شهادة الميلاد مميكنة، صورة من شهادة الخبرة، صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، صورة من شهادة التجنيد للذكور، والخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة لديوان عام المحافظة).

ويجري تقديم الملف من أصل وصورة باليد لإدارة الموارد البشرية (إدارة شئون التوظيف) بديوان عام المحافظة خلال الفترة حتى 21 مارس الجاري.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

شبكة عيون الإخبارية