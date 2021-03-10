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مصراوي Masrawy

المنيا - أ ش أ

هنأ الأنبا نيقولاس هنري سفير الفاتيكان في القاهرة، نيافة الأنبا بشارة جودة بتجليسه مطرانا لإيبارشية الاقباط الكاثوليك في أبوقرقاص بالمنيا ، مؤكدا أن مصر لها وضع خاص ومكانة هامة عند قداسة البابا فمصر من إفريقيا لآسيا هي الجسر الذي يربط الشمال والجنوب وهي هبة النيل ومهد الحضارات.

جاء ذلك خلال زيارة الأنبا نيقولاس، للمنيا والتي بدأت يوم الخميس الماضي، حيث أقامت مطرانية الأقباط الكاثوليك في أبوقرقاص احتفالية فى نهاية الزيارة حضرها المحافظ أسامة القاضى ونائبه الدكتور محمد أبو زيد .

ومن جانبه، أكد القاضي ، أن اللقاء يجسد أسمى معاني وحدة الوطن وهو نتاج للجهود المخلصة والمستمرة للدولة المصرية في الحفاظ على كيان ووحدة هذا الوطن ،من خلال ترسيخ مفهوم المواطنة الذي يقوم على مبدأ المساواة في الواجبات والحقوق التي ينعم في ظلالها الجميع بالعدل.

وأوضح القاضي، أن متانة وقوة مصر الروحية القائمة على العقيدتين "الإسلامية والمسيحية" ساهمت في تأسيس مبدأ المواطنة والتعايش بسلام على تراب الوطن الواحد، فلم يعد التلويح بـ "سلاح الدين" يجدي استخدامه، قائلا "نحن لنا رسالة واحدة تقوم على ترسيخ قيم السلام، ونشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والدول، وهدفها حماية الإنسان من العنف والتطرف والفقر والمرض".