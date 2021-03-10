براءة المتهمين بالتنمر على "شيكابالا" في الأقصر

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الأقصر- محمد محروس:

قضت محكمة جنح الأقصر برئاسة المستشار معتز محمد أحمد، اليوم الأربعاء، ببراءة 4 متهمين في القضيه رقم ١٤٠٨٧لسنه ٢٠٢٠ المعروفة إعلاميًا بـ"التنمر على اللاعب محمود عبدالرازق" الشهير بـ" شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك.

ترافع عن المتهمين أشرف عدنان نقيب محامي الأقصر ورفلة ذكري المحامي وياسر عبد النبى وحسن حرب.

وكانت نيابة بندر الأقصر، أمرت في ديسمبر الماضي بإخلاء سبيل المتهمين الأربعة الذين جرى ضبطهم على ذمة قضية التنمر على لاعب نادي الزمالك "شيكابالا"، والذين جرى ضبطهم بعد تفريغ كاميرات شارع صلاح الدين الذي شهد الواقعة.

وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يضم أشخاص يحملون كلب أسود اللون، مرتديا "تي شيرت" أبيض، ويهتفون باسم اللاعب وعبارات مسيية له، وجرى تحرير المحضر رقم 10913 إداري قسم شرطة الأقصر لسنة 2020.

وتوصلت أجهزة أمن الأقصر بعد تفريغ الكاميرات لبيانات من ظهروا بالفيديو هم، "م.خ" 17 عاما، و"ش.م" 27 عامًا عاطل، ، و"أ.م" 28 عامًا، عاطل، و"ك.ف" 27 عامًا.