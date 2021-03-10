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"زراعة دمياط": نجحنا في زيادة إنتاج فدان قطن "جيزة 171"

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"زراعة دمياط": نجحنا في زيادة إنتاج فدان قطن "جيزة 171" "زراعة دمياط": نجحنا في زيادة إنتاج فدان قطن "جيزة 171"

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11:47 ص الأربعاء 10 مارس 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

قال سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، إن محصول القمح تخطى المساحة المستهدف زراعتها، وحقق نجاحًا كبيرًا في الإنتاجية، بخاصة الصنف جيزة 171 الذي أثبت نجاحه من حيث المقاومة للأمراض.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، في تصريح اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تزيد الإنتاجية من ٢٠ إلى ٢٢ أردب للفدان الواحد، خلال العام الجاري.

وشدد على ضرورة التزام أجهزة المكافحة والإرشاد الزراعي بدورها، في تقديم الدعم الفني للمزارعين لرفع الكفاءة وزيادة معدلات الإنتاج.

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