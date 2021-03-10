محافظة بورسعيد تحتفل بيوم الشهيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وضع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إكليلًا من الزهور، اليوم الأربعاء، على النصب التذكاري بميدان الشهداء "المسلة"، في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي تواكب ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969، بحضور اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، في الوقت الذي أذاعت الإذاعة المحلية بالمحافظة عدد من الأغاني الوطنية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الاحتفال بيوم الشهيد، يأتي تعبرًا عن الوفاء والاعتزاز والفخر بتضحيات أبطال مصر الذين دافعوا عن تراب الوطن.

وأضاف: "نفتخر بالدماء التي سالت للحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه.