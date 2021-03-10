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تصدير 8 آلاف طن أسمنت من ميناء العريش إلى ولبنان

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تصدير 8 آلاف طن أسمنت من ميناء العريش إلى روسيا ولبنان تصدير 8 آلاف طن أسمنت من ميناء العريش إلى ولبنان

مصراوي Masrawy

11:07 ص الأربعاء 10 مارس 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، استمرار عمليات تصدير الأسمنت السيناوي من ميناء العريش بعد إعادة تشغيله، وجرى استقبال السفينة الروسية ANATOLIY NIKOLAEV القادمة من الإسكندرية، لشحن 4 آلاف طن أسمنت أبيض معبأ إلى دولة الاتحادية علاوة على 4 آلاف طن أخرى ستشحن في الأيام المقبلة إلى لبنان.

وأشارت في بيان لها، إلى أن السفينة هي رقم 16 التي يستقبلها الميناء منذ بدء تشغيله في أول يناير، والخامسة من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى السوق الأوروبي، ليصبح إجمالي ما جرى تصديره من الأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش أكثر من 25 ألف طن.

يشار إلى أن ميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية يشهد عمليات تطوير للحوض الأول، ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول، وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية، وأعمال تكريك للممر الملاحي وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة، وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديدة.

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